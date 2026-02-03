Proprio di molari e canini

SOLUZIONE: DENTALE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Proprio di molari e canini" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Proprio di molari e canini". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Dentale? Il termine si riferisce a tutto ciò che riguarda i molari e i canini, ossia i denti posteriori e anteriori che svolgono funzioni fondamentali nella masticazione e nell'aspetto estetico. Questi elementi sono essenziali per triturare il cibo e contribuire alla forma del volto. La cura e l'attenzione a questi denti sono importanti per mantenere una buona salute orale e prevenire problemi più gravi.

Quando la definizione "Proprio di molari e canini" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Proprio di molari e canini" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Dentale:

D Domodossola E Empoli N Napoli T Torino A Ancona L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Proprio di molari e canini" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

