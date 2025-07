Fanno nell acqua piccoli vortici nei cruciverba: la soluzione è Remi

REMI

Curiosità e Significato di Remi

Approfondisci la parola di 4 lettere Remi: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Remi? Remi sono strumenti usati per muovere e dirigere una barca, facendo girare l’acqua e creando piccoli vortici. Sono spesso in legno o metallo e si manovrano con le braccia, permettendo di navigare con precisione. Utilizzati fin dall’antichità, i remi rappresentano un modo semplice e ecologico per spostarsi sull’acqua, mantenendo il controllo del mezzo di trasporto.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Fanno un buco nell acquaQuelli nell acqua durano pocoSi protende nell acquaSpecchio d acqua nell isola di OrtigiaLa leva che ha il fulcro nell acqua

Come si scrive la soluzione Remi

R Roma

E Empoli

M Milano

I Imola

