Una carica poco onerosa

Home / Soluzioni Cruciverba / Una carica poco onerosa

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Una carica poco onerosa' è 'Sinecura'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SINECURA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una carica poco onerosa" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una carica poco onerosa". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Sinecura? Una sinecura rappresenta una posizione o incarico che comporta poche responsabilità e poco impegno, offrendo spesso un guadagno stabile senza grandi sforzi. È un ruolo che permette di ricevere benefici senza dover affrontare difficoltà significative. Questa espressione deriva dall'idea di una ricompensa sicura, senza rischi o oneri eccessivi, garantendo un vantaggio senza complicazioni.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Una carica poco onerosa nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Sinecura

Se la definizione "Una carica poco onerosa" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una carica poco onerosa" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Sinecura:

S Savona I Imola N Napoli E Empoli C Como U Udine R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una carica poco onerosa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Occupazione redditizia senza responsabilitàPoco persuasivoQuelli nell acqua durano pocoUn nome di donna poco diffusoUn ortaggio poco apprezzatoPoco obbediente