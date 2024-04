La Soluzione ♚ Pendii collinari La definizione e la soluzione di 7 lettere: Pendii collinari. DECLIVI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Pendii collinari: Nicosia (Ncscia in galloitalico di Sicilia; Nicusìa in siciliano) è un comune italiano di 12 621 abitanti del libero consorzio comunale di Enna in Sicilia. Sede di diocesi, Nicosia sorge sui declivi di quattro rupi su cui spiccano i ruderi del castello medievale. Nicosia, 'città di San Nicolò', sarebbe stata fondata in età bizantina attorno al VII secolo. Ruggero ripopolò Nicosia con genti lombarde che conferirono alla città un particolarissimo dialetto galloitalico, tuttora parlato dagli adulti. Federico II arricchì la cultura e l'arte della città. Nicosia fu “città demaniale” fin dal XII secolo possedendo numerosi feudi e incrementando ... Altre Definizioni con declivi; pendii; collinari; La pendenza di una collina; Striano bianchi pendii; Si usano sui pendii nevosi; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Pendii collinari

DECLIVI

