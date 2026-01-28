Tenere distinti

Home / Soluzioni Cruciverba / Tenere distinti

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Tenere distinti' è 'Separare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SEPARARE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Tenere distinti" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tenere distinti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Separare? Separare significa mantenere le cose distinte e non mescolarle, rispettando le differenze tra un elemento e l'altro. È un gesto che permette di organizzare e distinguere, evitando confusioni o sovrapposizioni. Questa azione è importante in vari contesti, dalla vita quotidiana alle attività più complesse, per garantire chiarezza e ordine. Separare è un modo per rispettare le caratteristiche di ogni cosa e mantenerle ben distinte.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Tenere distinti nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Separare

Quando la definizione "Tenere distinti" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tenere distinti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Separare:

S Savona E Empoli P Padova A Ancona R Roma A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tenere distinti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Dividere ciò che è unitoAllontanare o dividereDisgiungereTenere unitiFa tenere la bocca chiusaTenere in considerazioneTenere la bocca chiusaCuffia a maglia per tenere a posto i capelli