La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Le telefonate in cui ci si vede' è 'Videochiamate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VIDEOCHIAMATE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Le telefonate in cui ci si vede" corrisponde a una soluzione formata da 13 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le telefonate in cui ci si vede". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Videochiamate? Le comunicazioni che permettono di vedersi mentre si parla sono chiamate videochiamate. Queste conversazioni avvengono tramite dispositivi elettronici collegati a Internet, offrendo un'interazione più diretta e coinvolgente rispetto alle semplici chiamate audio. Sono utili per incontri di lavoro, amici o familiari lontani. La possibilità di vedere l'interlocutore rende il dialogo più autentico e personale, facilitando anche la lettura delle emozioni.

Se la definizione "Le telefonate in cui ci si vede" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le telefonate in cui ci si vede" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Videochiamate:

V Venezia I Imola D Domodossola E Empoli O Otranto C Como H Hotel I Imola A Ancona M Milano A Ancona T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le telefonate in cui ci si vede" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

