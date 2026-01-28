Tante sono le caselle di una griglia di Sudoku

SOLUZIONE: OTTANTUNO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Tante sono le caselle di una griglia di Sudoku" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tante sono le caselle di una griglia di Sudoku". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Ottantuno? Nel gioco del Sudoku, il numero che rappresenta tutte le caselle di una griglia 9x9 è ottantuno, indicando la totalità delle celle da riempire per completare il puzzle.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Tante sono le caselle di una griglia di Sudoku" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tante sono le caselle di una griglia di Sudoku" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Ottantuno:

O Otranto T Torino T Torino A Ancona N Napoli T Torino U Udine N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tante sono le caselle di una griglia di Sudoku" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

