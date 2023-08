Tante sono le caselle di uno schema di Sudoku - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tante sono le caselle di uno schema di Sudoku. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : OTTANTUNO

Significato/Curiosita : Tante sono le caselle di uno schema di sudoku

Disambiguazione – "ottantuno" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi 81 (disambigua). ottantuno (cf. latino octoginta unus, greco e a... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

