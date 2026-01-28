Spazio fra righe stampate

SOLUZIONE: INTERLINEA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Spazio fra righe stampate" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Spazio fra righe stampate". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Interlinea? L'interlinea si riferisce alla distanza tra una riga di testo e la successiva, influenzando la leggibilità di un documento scritto. Un'interlinea adeguata permette di evitare che le righe si confondano, rendendo più confortevole la lettura. La scelta corretta di questa misura può migliorare l'estetica e la chiarezza di un testo scritto, facilitando l'orientamento visivo tra le righe.

La soluzione associata alla definizione "Spazio fra righe stampate" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Spazio fra righe stampate" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Interlinea:

I Imola N Napoli T Torino E Empoli R Roma L Livorno I Imola N Napoli E Empoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Spazio fra righe stampate" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

