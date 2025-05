È conduttrice di calore ma non di elettricità nei cruciverba: la soluzione è Aria

Home / Soluzioni Cruciverba / È conduttrice di calore ma non di elettricità

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'È conduttrice di calore ma non di elettricità' è 'Aria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ARIA

Curiosità e Significato di "Aria"

Vuoi sapere di più su Aria? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Aria.

L'aria è un gas che permette il trasferimento di calore attraverso la convezione, ma non conduce elettricità perché non contiene cariche libere come i metalli. Per questo motivo, è considerata conduttrice di calore ma isolante elettrico.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un ottimo conduttore di calore e di elettricitàSerena conduttriceAccomuna elettricità e terremotiLucia giornalista e conduttrice televisivaMarcuzzi conduttrice

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Aria

Se ti sei imbattuto nella definizione "È conduttrice di calore ma non di elettricità", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

R Roma

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C I E B A N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CABINE" CABINE

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.