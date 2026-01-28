La regione lucana in cui si produce il vino Aglianico

Home / Soluzioni Cruciverba / La regione lucana in cui si produce il vino Aglianico

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La regione lucana in cui si produce il vino Aglianico' è 'Vulture'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VULTURE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La regione lucana in cui si produce il vino Aglianico" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La regione lucana in cui si produce il vino Aglianico". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Vulture? Il Vulture è una zona della Basilicata famosa per la produzione di un pregiato vino rosso, ottenuto dall'uva Aglianico. Questa regione si distingue per il suo paesaggio vulcanico e le sue vigne fertili, che contribuiscono a creare un vino di grande qualità e carattere. La tradizione enologica del luogo ha radici antiche, rendendo il Vulture un punto di riferimento per gli amanti del vino in Italia.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La regione lucana in cui si produce il vino Aglianico nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Vulture

Questa pagina è dedicata alla definizione "La regione lucana in cui si produce il vino Aglianico" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La regione lucana in cui si produce il vino Aglianico" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Vulture:

V Venezia U Udine L Livorno T Torino U Udine R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La regione lucana in cui si produce il vino Aglianico" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: La zona del Piemonte in cui si produce il vino ArneisLa zona limitata in cui si produce un vino in esclusivaLa provincia in cui si produce il vino ValpolicellaVi si produce il vino ArneisLa regione in cui si trova la Turchia europea