Pesanti giavellotti degli antichi Romani

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Pesanti giavellotti degli antichi Romani' è 'Pili'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PILI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Pesanti giavellotti degli antichi Romani" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Pesanti giavellotti degli antichi Romani". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Pili? I pili erano strumenti di guerra utilizzati dagli antichi Romani, progettati per penetrare le armature nemiche. Questi giavellotti erano robusti e pesanti, ideati per essere lanciati con forza e causare danni significativi. La loro funzione principale era quella di indebolire le difese avversarie durante le battaglie. L'uso dei pili rappresentava un elemento strategico importante nelle campagne militari romane.

In presenza della definizione "Pesanti giavellotti degli antichi Romani", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Pesanti giavellotti degli antichi Romani" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Pili:

P Padova I Imola L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Pesanti giavellotti degli antichi Romani" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

