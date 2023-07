Una veste degli antichi romani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una veste degli antichi romani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TOGA

Significato/Curiosita : Una veste degli antichi romani

Salus populi romani (in italiano «salvezza del popolo romano», nell'accezione di «protettrice») è il titolo dato nel xix secolo all'icona bizantina raffigurante... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi toga (disambigua). la toga, il cui nome è connesso con il verbo latino tego che significa "ricoprire"... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 luglio 2023

Una veste degli antichi romani : veste; degli; antichi; romani; La tipica veste malese; Si coprono veste ndosi; Riveste il nostro corpo; Stoffa impermeabile che riveste alcuni autocarri; Così è detto lo strato che riveste petali e foglie; Una card all interno degli smartphone; Uno degli avvocati in causa; Attenuano il suono degli strumenti musicali; Concittadini degli IntiIllimani; Connazionali degli IntiIllimani; antichi copricapi papali; Gli avanzi di antichi monumenti; antichi scrivani; antichi abitanti del Lazio; Gi antichi scandinavi come i vichinghi; I romani la chiamavano regina viarum; Lago dei Castelli romani ; Cinquantadue romani ; Il bronzo dei romani

