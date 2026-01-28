La parte affusolata del proiettile

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La parte affusolata del proiettile' è 'Ogiva'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OGIVA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La parte affusolata del proiettile" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La parte affusolata del proiettile". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Ogiva? L’estremità appuntita di un proiettile, studiata per migliorare la penetrazione e l’aerodinamicità, si chiama ogiva. Questa forma allunga la traiettoria e aumenta la precisione durante il tiro. La sua struttura permette di ridurre la resistenza dell’aria e di ottimizzare la stabilità del proiettile in volo. Ogiva rappresenta quindi la parte più fine e affusolata di un proiettile, fondamentale per il suo funzionamento.

Quando la definizione "La parte affusolata del proiettile" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La parte affusolata del proiettile" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Ogiva:

O Otranto G Genova I Imola V Venezia A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La parte affusolata del proiettile" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

