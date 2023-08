Vi si può ammirare l Abbazia di Cluny - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi si può ammirare l Abbazia di Cluny. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BORGOGNA

Significato/Curiosita : Vi si puo ammirare l abbazia di cluny

Sull'astronomia. per l'abbazia di hirsau scrisse le constitutiones hirsaugienses, attenendosi agli usi dell'abbazia di cluny di ulrico di zell. guglielmo di hirsau... Altri significati, vedi borgogna (disambigua). la borgogna (afi: /bor'go:a/; in francese bourgogne, /bu'g/; in arpitano borgogne; in occitano borgonha)...