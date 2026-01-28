Lo si monta sull auto

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo si monta sull auto' è 'Portasci'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PORTASCI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo si monta sull auto" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo si monta sull auto". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Portasci? Il portasci è un accessorio che si fissa sulla vettura, consentendo di trasportare in modo pratico e sicuro gli sci. È ideale per chi ama le attività invernali e desidera mantenere l’interno dell’auto libero da ingombri. Comodo e resistente, permette di organizzare i mezzi per le escursioni sulla neve senza preoccuparsi di danneggiarli. Un elemento indispensabile per gli appassionati di sport invernali.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Lo si monta sull auto" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo si monta sull auto" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Portasci:

P Padova O Otranto R Roma T Torino A Ancona S Savona C Como I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo si monta sull auto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

