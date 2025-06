Lo monta sull auto... chi parte per la settimana bianca nei cruciverba: la soluzione è Portasci

PORTASCI

Curiosità e Significato di Portasci

Perché la soluzione è Portasci? Portasci indica un accessorio utilizzato per trasportare le attrezzature da sci sull'auto, come i bastoni e gli sci stessi. È essenziale per chi si prepara a partire per le vacanze sulla neve, facilitando il trasporto e mantenendo l’auto ordinata. Quindi, se stai organizzando una settimana bianca, non dimenticare di mettere in macchina il portasci!

Lo monta sulla macchina chi va sulle piste biancheUn accessorio invernale dell autoAccessorio per auto in settimana biancaLo si monta per andare in settimana biancaIl fenomeno che causa lo slittamento di un auto sull asfalto bagnatoLo offre chi è in auto

Come si scrive la soluzione Portasci

P Padova

O Otranto

R Roma

T Torino

A Ancona

S Savona

C Como

I Imola

