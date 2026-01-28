La massima depressione dell Oceano Indiano

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La massima depressione dell Oceano Indiano" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La massima depressione dell Oceano Indiano". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Fossa Di Giava? La Fossa di Giava rappresenta il punto più profondo dell'Oceano Indiano, un'immensa fenditura nella crosta terrestre che si estende per migliaia di chilometri. È un'area di grande interesse geologico e sismico, dove le placche tettoniche si scontrano e danno origine a profonde trench. Questa depressione sottolinea la complessità della nostra Terra e la dinamica dei suoi movimenti, risultando un simbolo delle zone più profonde e misteriose del pianeta.

Questa pagina è dedicata alla definizione "La massima depressione dell Oceano Indiano" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La massima depressione dell Oceano Indiano" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Fossa Di Giava:

F Firenze O Otranto S Savona S Savona A Ancona D Domodossola I Imola G Genova I Imola A Ancona V Venezia A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La massima depressione dell Oceano Indiano" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

