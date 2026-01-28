La Luna di Prada alla Coppa America

Home / Soluzioni Cruciverba / La Luna di Prada alla Coppa America

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La Luna di Prada alla Coppa America' è 'Rossa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ROSSA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La Luna di Prada alla Coppa America" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La Luna di Prada alla Coppa America". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Rossa? Il nome Rosso legato alla Luna di Prada evoca la passione e l'energia che questa imbarcazione rappresenta nella competizione della Coppa America. Il colore rosso simboleggia forza, determinazione e vittoria, caratteristiche fondamentali per affrontare le sfide in mare. La Luna di Prada, con il suo design innovativo, ha lasciato un segno importante nella storia delle regate, diventando un simbolo di eccellenza e audacia.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La Luna di Prada alla Coppa America nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Rossa

Questa pagina è dedicata alla definizione "La Luna di Prada alla Coppa America" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La Luna di Prada alla Coppa America" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Rossa:

R Roma O Otranto S Savona S Savona A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La Luna di Prada alla Coppa America" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Una stella come AldebaranCosì era detto l esercito sovieticoIndica balneazione pericolosaImbarcazione italiana di Coppa America: LunaLa Luna che gareggia in Coppa AmericaLa particolare coppa di legno tipica della Val d AostaGrande fiume dell America del SudLe squadre da Coppa del Mondo di calcio