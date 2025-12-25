Una stella come Aldebaran

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Una stella come Aldebaran' è 'Gigante Rossa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GIGANTE ROSSA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una stella come Aldebaran" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una stella come Aldebaran". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Gigante Rossa? Una gigante rossa è una stella molto più grande e luminosa di una stella normale, come Aldebaran. Si forma quando il combustibile al suo interno si esaurisce e la stella si espande notevolmente, assumendo un aspetto rosato o rosso intenso. Questo stadio rappresenta una fase avanzata nella vita di stelle di massa simile al Sole. La sua luce calda e brillante la rende facilmente riconoscibile nel cielo notturno.

Quando la definizione "Una stella come Aldebaran" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una stella come Aldebaran" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Gigante Rossa:

G Genova I Imola G Genova A Ancona N Napoli T Torino E Empoli R Roma O Otranto S Savona S Savona A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una stella come Aldebaran" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

