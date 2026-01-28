L insieme dei nomi delle vie

Home / Soluzioni Cruciverba / L insieme dei nomi delle vie

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'L insieme dei nomi delle vie' è 'Odonomastica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ODONOMASTICA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L insieme dei nomi delle vie" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L insieme dei nomi delle vie". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Odonomastica? L'odonoomastica si occupa di studiare e classificare i nomi delle strade e delle vie di una città, contribuendo a organizzare e distinguere i vari percorsi urbani. Questa disciplina aiuta a mantenere ordine e coerenza nelle denominazioni, facilitando l'orientamento e la memoria dei luoghi. Attraverso l'odonoomastica si analizzano le origini e i significati dei toponimi, creando un sistema che collega i nomi alle caratteristiche storiche e culturali del territorio.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

L insieme dei nomi delle vie nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Odonomastica

Se la definizione "L insieme dei nomi delle vie" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L insieme dei nomi delle vie" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Odonomastica:

O Otranto D Domodossola O Otranto N Napoli O Otranto M Milano A Ancona S Savona T Torino I Imola C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L insieme dei nomi delle vie" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Recano i nomi delle vieL insieme dei nomi delle stradeInsieme di vie nervose che determinano il movimento volontarioL insieme di persone che realizzano un filmTraversa le vie del naso