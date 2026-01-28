Fessura nel terreno propria delle zone carsiche

SOLUZIONE: INGHIOTTITOIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Fessura nel terreno propria delle zone carsiche" corrisponde a una soluzione formata da 13 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fessura nel terreno propria delle zone carsiche". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Inghiottitoio? Un inghiottitoio è una crepa o apertura nel suolo tipica delle aree carsiche, attraverso cui l'acqua può sprofondare nel sottosuolo. Queste fenditure, spesso invisibili dall'esterno, permettono all'acqua di penetrare profondamente, contribuendo alla formazione di cavità sotterranee. Sono elementi fondamentali nel ciclo idrologico di queste zone, facilitando il drenaggio delle acque e modellando il paesaggio carsico.

La soluzione associata alla definizione "Fessura nel terreno propria delle zone carsiche" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fessura nel terreno propria delle zone carsiche" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Inghiottitoio:

I Imola N Napoli G Genova H Hotel I Imola O Otranto T Torino T Torino I Imola T Torino O Otranto I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fessura nel terreno propria delle zone carsiche" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

