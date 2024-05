Significato della soluzione per: Un dolce siciliano cilindrico con la ricotta

Come tale è stata ufficialmente riconosciuta e inserita nella lista dei prodotti agroalimentari tradizionali italiani (PAT) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MiPAAF). Il cannolo siciliano è una delle specialità più conosciute della pasticceria siciliana. In origine venivano preparati in occasione del carnevale; col passare del tempo la preparazione ha perso il suo carattere di occasionalità e ha conosciuto una notevolissima diffusione sul territorio nazionale, divenendo in breve un rinomato esempio dell'arte pasticcera italiana nel mondo.

Italiano: Sostantivo: cannolo ( approfondimento) m (pl.: cannoli) . (gastronomia) pasta dolce a forma di tubo, ripieno con crema di ricotta di pecora e guarnito con canditi, tipico della Sicilia. Sillabazione: can | nò | lo. Pronuncia: IPA: /kan'nlo/ . Etimologia / Derivazione: deriva da canna .