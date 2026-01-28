Il dizionario che riporta le origini delle parole

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Il dizionario che riporta le origini delle parole' è 'Etimologico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ETIMOLOGICO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il dizionario che riporta le origini delle parole" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il dizionario che riporta le origini delle parole". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Etimologico? L'etimologico è lo studio dell'origine di una parola, tracciando il suo percorso storico e culturale. Analizza come le radici antiche si siano evolute nel tempo, rivelando connessioni tra lingue e civiltà diverse. Questo tipo di analisi permette di comprendere meglio il significato e la storia di termini usati oggi. Conoscere le origini delle parole arricchisce la nostra cultura e favorisce una comunicazione più consapevole e approfondita.

Se la definizione "Il dizionario che riporta le origini delle parole" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il dizionario che riporta le origini delle parole" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Etimologico:

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il dizionario che riporta le origini delle parole" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

