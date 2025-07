La locuzione che ci riporta alle origini nei cruciverba: la soluzione è Ab Ovo

AB OVO

Curiosità e Significato di Ab Ovo

Vuoi sapere di più su Ab Ovo? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Ab Ovo.

Perché la soluzione è Ab Ovo? Ab ovo è un’espressione latina che significa dall'uovo, usata per indicare l'inizio di qualcosa fin dalle sue origini o fasi più semplici. È come partire dalle basi, dal punto di partenza più autentico, per raccontare o analizzare una storia o un argomento. Questa locuzione ci ricorda di tornare alle origini per comprendere appieno un processo o una narrazione.

Come si scrive la soluzione Ab Ovo

Hai trovato la definizione "La locuzione che ci riporta alle origini" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

B Bologna

O Otranto

V Venezia

O Otranto

