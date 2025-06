Pietanza che richiede olio e padella nei cruciverba: la soluzione è Frittura

FRITTURA

Perché la soluzione è Frittura? La frittura è una tecnica di cottura che consiste nel immergere alimenti in olio caldo, solitamente in una padella o friggitrice. È ideale per rendere croccanti e gustosi vari piatti, dai pesci alle verdure. Questa preparazione è molto amata per il suo sapore intenso e la sua consistenza irresistibile, trasformando semplici ingredienti in vere delizie da condividere.

F Firenze

R Roma

I Imola

T Torino

T Torino

U Udine

R Roma

A Ancona

