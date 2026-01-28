Colpi dati dai demolitori

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Colpi dati dai demolitori' è 'Picconate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PICCONATE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Colpi dati dai demolitori" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Colpi dati dai demolitori". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Picconate? Le picconate sono i colpi incisivi che si usano con uno strumento pesante per demolire strutture o rocce. Questo gesto richiede forza e precisione, spesso in lavori di costruzione o di ristrutturazione. Le picconate permettono di frantumare materiali duri, facilitando il lavoro di demolizione e preparazione di nuovi spazi. Sono fondamentali in operazioni che richiedono potenza e resistenza.

Colpi dati dai demolitori nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Picconate

Quando la definizione "Colpi dati dai demolitori" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Colpi dati dai demolitori" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Picconate:

P Padova I Imola C Como C Como O Otranto N Napoli A Ancona T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Colpi dati dai demolitori" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

