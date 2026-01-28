Un cane come il borzoi

Home / Soluzioni Cruciverba / Un cane come il borzoi

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un cane come il borzoi' è 'Levriere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LEVRIERE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un cane come il borzoi" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un cane come il borzoi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Levriere? Le levriere sono cani noti per la loro velocità e eleganza, con un aspetto snello e muscoloso. Sono originari di zone dove venivano utilizzate per la caccia alla selvaggina grazie alla loro agilità. La loro struttura leggera permette loro di correre a grandi velocità, rendendoli perfetti per la caccia di prede veloci. Sono animali affettuosi e tranquilli, apprezzati come compagni fedeli e agili.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Un cane come il borzoi nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Levriere

Questa pagina è dedicata alla definizione "Un cane come il borzoi" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un cane come il borzoi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Levriere:

L Livorno E Empoli V Venezia R Roma I Imola E Empoli R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un cane come il borzoi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un gemito del caneSi fanno aiutare da un caneRobusto cane da difesa tedescoImponente cane da guardiaBorder cane da pastore