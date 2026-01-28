Un branco di buoi o di pecore

Home / Soluzioni Cruciverba / Un branco di buoi o di pecore

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un branco di buoi o di pecore' è 'Armento'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ARMENTO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un branco di buoi o di pecore" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un branco di buoi o di pecore". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Armento? L'armento indica un gruppo numeroso di animali da allevamento, come buoi o pecore, che vengono gestiti insieme. È un termine utilizzato per descrivere l'insieme di bestiame che si muove o si cura collettivamente. Questo termine sottolinea l'importanza della coesione tra gli animali durante il pascolo o il trasporto. Un armento rappresenta quindi un insieme di bestiame di cui si occupano gli agricoltori o i pastori.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Un branco di buoi o di pecore nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Armento

Per risolvere la definizione "Un branco di buoi o di pecore", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un branco di buoi o di pecore" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Armento:

A Ancona R Roma M Milano E Empoli N Napoli T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un branco di buoi o di pecore" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Branco di animaliBranco di pecoreAlleggerisce le pecoreIl verso delle pecoreLe pecore selvaticheRassomigliano ai buoi