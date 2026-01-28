Recupero del distacco

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Recupero del distacco' è 'Rimonta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RIMONTA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Recupero del distacco" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Recupero del distacco". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Rimonta? La rimonta è l'azione di riacquistare terreno o tornare in vantaggio dopo essere stati in svantaggio. Si manifesta spesso nello sport, dove una squadra che sembrava perdente riesce a ribaltare il risultato finale. Questo processo richiede determinazione, strategia e capacità di reagire alle difficoltà. La rimonta rappresenta la forza di non arrendersi mai, dimostrando che il successo può arrivare anche nelle situazioni più sfavorevoli.

La soluzione associata alla definizione "Recupero del distacco" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Recupero del distacco" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Rimonta:

R Roma I Imola M Milano O Otranto N Napoli T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Recupero del distacco" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

