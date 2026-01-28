Le pronunciò Cicerone

SOLUZIONE: CATILINARIE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Le pronunciò Cicerone" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le pronunciò Cicerone". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Catilinarie? Le catilinarie sono i discorsi infuocati pronunciati da Cicerone contro Catilina, volto a smascherare e condannare i suoi piani malvagi. Questi discorsi sono un esempio di retorica incisiva e di impegno civile, fondamentali nella storia romana per la difesa della repubblica. Attraverso le sue parole, Cicerone cercò di proteggere Roma da una minaccia interna. Le sue catilinarie rimangono simbolo di coraggio e fermezza nel difendere la legal

Quando la definizione "Le pronunciò Cicerone" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le pronunciò Cicerone" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Catilinarie:

C Como A Ancona T Torino I Imola L Livorno I Imola N Napoli A Ancona R Roma I Imola E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le pronunciò Cicerone" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

