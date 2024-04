La definizione e la soluzione di 7 lettere: Il consumare a opera delle acque e del vento. ERODERE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Verbo

Transitivo

Significato e Curiosità su: Il rapporto prezzo/utili (in inglese Price-Earnings (PE) Ratio, P = price = prezzo; E = earnings = utili) è un indicatore economico. È il rapporto fra il prezzo corrente di un'azione al momento del calcolo dell'indicatore, scelto di solito nel listino della borsa nazionale coi maggiori volumi scambiati, e l'utile atteso per ogni azione. L'ipotesi sottostante è di una crescita dei dividendi tale che il successivo sarà pari almeno al precedente; un aumento delle azioni fra le quali è distribuito il dividendo non dovrebbe erodere l'utile per azione, in quanto la ricapitalizzazione è accompagnata da nuovi investimenti e maggiori utili che ...

erodere (vai alla coniugazione)

corrodere per asportazione delle parti esterne della crosta terrestre

Sillabazione

e | ró | de | re

Pronuncia

IPA: /e'rodere/

Etimologia / Derivazione

dal latino erodere, formato da e- e rodere cioè "rodere"

Sinonimi

corrodere, consumare, scavare, intaccare, sbriciolare, rodere

