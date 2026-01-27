Una corona dei Pontefici

SOLUZIONE: TIARA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una corona dei Pontefici" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una corona dei Pontefici". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Tiara? La tiara è un copricapo tradizionalmente indossato dal Papa durante cerimonie ufficiali. Rappresenta il ruolo di guida spirituale e autorità suprema della Chiesa cattolica. Con la sua forma imponente, simboleggia il potere temporale e spirituale del pontefice. La tiara è un segno di regalità e di incarico divino affidato al Papa, distinguendolo come guida e leader della comunità cristiana.

Per risolvere la definizione "Una corona dei Pontefici", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una corona dei Pontefici" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Tiara:

T Torino I Imola A Ancona R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una corona dei Pontefici" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

