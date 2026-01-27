Un tecnico che opera sui tetti

Home / Soluzioni Cruciverba / Un tecnico che opera sui tetti

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Un tecnico che opera sui tetti' è 'Antennista'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ANTENNISTA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un tecnico che opera sui tetti" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un tecnico che opera sui tetti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Antennista? Un professionista specializzato nell'installazione e manutenzione di dispositivi di ricezione televisiva, che lavora spesso sui tetti. La sua esperienza permette di ottimizzare la qualità del segnale e risolvere eventuali problemi con le antenne. Con competenze tecniche, assicura che tutto funzioni correttamente e in modo sicuro. La sua presenza è fondamentale per garantire un buon servizio di ricezione televisiva in ogni abitazione.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Un tecnico che opera sui tetti nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Antennista

Per risolvere la definizione "Un tecnico che opera sui tetti", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un tecnico che opera sui tetti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Antennista:

A Ancona N Napoli T Torino E Empoli N Napoli N Napoli I Imola S Savona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un tecnico che opera sui tetti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Monta la parabolicaIl tecnico della parabolicaTecnico che sale sui tettiUn tecnico che sale sui tettiL aereo effettua quello tecnicoOpera di VirgilioUn fiore e un opera