Il piatto per zuppe e minestre nei cruciverba: la soluzione è Scodella

SCODELLA

Curiosità e Significato di Scodella

Perché la soluzione è Scodella? La scodella è un contenitore rotondo e profondo, pensato per servire zuppe, minestre e brodi. Con il suo bordo alto, permette di gustare calde pietanze senza versarle, rendendo ogni pasto più comodo e pratico. Perfetta sia in cucina che a tavola, la scodella è un elemento indispensabile per chi ama le pietanze liquide e avvolgenti.

Come si scrive la soluzione Scodella

Se ti sei imbattuto nella definizione "Il piatto per zuppe e minestre", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

C Como

O Otranto

D Domodossola

E Empoli

L Livorno

L Livorno

A Ancona

