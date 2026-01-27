Scavata dalle gocce

Home / Soluzioni Cruciverba / Scavata dalle gocce

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Scavata dalle gocce' è 'Erosa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EROSA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Scavata dalle gocce" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Scavata dalle gocce". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Erosa? Il termine si riferisce a una formazione naturale creata dall'erosione delle precipitazioni sulla superficie terrestre. Questa caratteristica si forma nel tempo, quando le gocce di pioggia o altre acque liquide agiscono su rocce o terreni morbidi, creando avvallamenti o cavità. Tali strutture sono spesso visibili in ambienti naturali come montagne, colline o aree desertsiche, evidenziando l'azione incessante dell'acqua sulla natura.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Scavata dalle gocce nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Erosa

La soluzione associata alla definizione "Scavata dalle gocce" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Scavata dalle gocce" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Erosa:

E Empoli R Roma O Otranto S Savona A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Scavata dalle gocce" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Intaccata lentamenteLogorata dagli agenti atmosfericiConsumata dai ventiSi sciolgono in gocceLe ultime gocce di brandySi prende a gocce come calmanteScavata dall acquaLe ultime gocce d alcool