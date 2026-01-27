Vi si riunisce la famiglia a pranzo e cena

SOLUZIONE: DESCO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Vi si riunisce la famiglia a pranzo e cena" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vi si riunisce la famiglia a pranzo e cena". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Desco? Una tavola apparecchiata dove i familiari si ritrovano quotidianamente per condividere pasti e momenti di convivialità. È il luogo centrale delle riunioni domestiche, simbolo di calore e intimità. La desco rappresenta il punto di incontro tra generazioni, rafforzando legami e tradizioni familiari.

Se la definizione "Vi si riunisce la famiglia a pranzo e cena" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vi si riunisce la famiglia a pranzo e cena" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Desco:

D Domodossola E Empoli S Savona C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vi si riunisce la famiglia a pranzo e cena" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

