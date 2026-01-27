La Mangano del film Oci ciornie

Home / Soluzioni Cruciverba / La Mangano del film Oci ciornie

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La Mangano del film Oci ciornie' è 'Silvana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SILVANA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La Mangano del film Oci ciornie" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La Mangano del film Oci ciornie". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Silvana? Silvana, interpretata da La Mangano, nel film Oci ciornie rappresenta la donna forte e complessa, simbolo di passione e fragilità. La sua presenza sullo schermo trasmette emozioni profonde, riflettendo le sfumature dell’amore e delle scelte di vita. La sua figura rimane impressa come un'icona di eleganza e intensità, lasciando un segno indelebile nello spettatore.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La Mangano del film Oci ciornie nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Silvana

Se la definizione "La Mangano del film Oci ciornie" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La Mangano del film Oci ciornie" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Silvana:

S Savona I Imola L Livorno V Venezia A Ancona N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La Mangano del film Oci ciornie" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: L attrice ManganoLa diva di Riso amaroIl nome della ManganoIl film che fece conoscere la ManganoUn film di De Santis con Silvana ManganoCiornie... in un film con MastroianniNei film western ha la stella sul pettoL insieme di persone che realizzano un film