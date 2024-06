Il film che fece conoscere la Mangano

: Fu presentato in concorso al 3º Festival di Cannes e ricevette una candidatura ai Premi Oscar del 1951 per il miglior soggetto. Il film è stato poi selezionato tra i 100 film italiani da salvare. Riso amaro è un film drammatico del 1949 diretto da Giuseppe De Santis. .

Italiano: Aggettivo: sardonico m sing . che esprime ironia oppure sarcasmo risata sardonica: una risata fatta per prendere in giro l'interlocutore per quello che ha detto o fatto.. Sillabazione: sar | dò | ni | co. Pronuncia: IPA: /sar'dniko/ . Etimologia / Derivazione: dal latino sardonius o sardonicus e dal greco sad per significare "riso amaro e sarcastico" . Sinonimi: beffardo, ironico, sarcastico.