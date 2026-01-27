Luogo da cui molti escono barcollanti

SOLUZIONE: BETTOLA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Luogo da cui molti escono barcollanti" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Luogo da cui molti escono barcollanti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Bettola? Una bettola è un locale piccolo e spesso mal frequentato, dove le persone possono ubriacarsi facilmente e uscire in condizioni alterate. È un posto frequentato da chi cerca svago o rifugio, ma può anche essere associato a comportamenti sregolati e disordini. La sua atmosfera può risultare rumorosa e caotica, lasciando spesso chi la visita con un senso di confusione o spossatezza.

Per risolvere la definizione "Luogo da cui molti escono barcollanti", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Luogo da cui molti escono barcollanti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Bettola:

B Bologna E Empoli T Torino T Torino O Otranto L Livorno A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Luogo da cui molti escono barcollanti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

