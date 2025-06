Una squallida taverna nei cruciverba: la soluzione è Bettola

BETTOLA

Curiosità e Significato di "Bettola"

Perché la soluzione è Bettola? Bettola indica un locale modesto e spesso trasandato, come una taverna poco accogliente. Originariamente, si riferisce a un piccolo ristorante o osteria di scarso livello, dove si mangia semplicemente. Il termine richiama ambienti rustici e informali, talvolta associati a situazioni poco eleganti. In sintesi, è un modo colloquiale per descrivere un locale semplice, senza pretese, che può comunque avere il suo fascino.

Un osteria di infimo ordineSquallida e malfamata osteriaSquallida come una prigioneTaverna od osteria di bassa qualitàUna squallida abitazione

Come si scrive la soluzione Bettola

Hai davanti la definizione "Una squallida taverna" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

B Bologna

E Empoli

T Torino

T Torino

O Otranto

L Livorno

A Ancona

