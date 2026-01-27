Così è il cielo limpido

SOLUZIONE: TERSO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Così è il cielo limpido" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Così è il cielo limpido". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Terso? Il termine richiama una condizione atmosferica caratterizzata da assenza di nuvole e alta trasparenza, che rende visibile l'azzurro intenso. È associato a giornate serene e soleggiate, dove l'aria è fresca e il clima piacevole. Quando il cielo è terso, si può ammirare chiaramente l'orizzonte e le stelle di notte. Questa condizione indica stabilità atmosferica e assenza di perturbazioni.

La definizione "Così è il cielo limpido" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Così è il cielo limpido" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Terso:

T Torino E Empoli R Roma S Savona O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Così è il cielo limpido" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

