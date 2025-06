Sgombro di nubi nei cruciverba: la soluzione è Terso

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Sgombro di nubi' è 'Terso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TERSO

Curiosità e Significato di Terso

Vuoi sapere di più su Terso? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Terso.

Perché la soluzione è Terso? Terzo deriva dal latino *tertius* e indica qualcosa che occupa il terzo posto in una sequenza o che si trova in posizione intermedia. È un termine spesso usato in ambito numerico, musicale o temporale, per indicare una posizione intermedia tra due elementi. In generale, rappresenta una posizione centrale o successiva alla seconda, completando una serie di tre. Quindi, il termine evidenzia un ruolo di mezzo o di step intermedio.

Come si scrive la soluzione Terso

La definizione "Sgombro di nubi" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

E Empoli

R Roma

S Savona

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A I C I C O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CIOCIA" CIOCIA

