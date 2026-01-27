Commissione sportiva

SOLUZIONE: GIURIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Commissione sportiva" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Commissione sportiva". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Giuria? Una giuria è un gruppo di esperti o giudici incaricati di valutare e decidere il risultato di una competizione sportiva o di un concorso, assicurando imparzialità e correttezza nelle decisioni. Si tratta di un organismo che supervisiona il rispetto delle regole, giudica le performance e attribuisce i punteggi o le vittorie. La presenza di una giuria garantisce trasparenza e giustizia nel processo competitivo, rappresentando una vera e propria commissione sportiva.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Commissione sportiva" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Commissione sportiva" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Giuria:

G Genova I Imola U Udine R Roma I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Commissione sportiva" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

