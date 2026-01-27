Il carcere in cui fu imprigionato Silvio Pellico

SOLUZIONE: SPIELBERG

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il carcere in cui fu imprigionato Silvio Pellico" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il carcere in cui fu imprigionato Silvio Pellico". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Spielberg? Il termine si riferisce a un luogo di detenzione storico, simbolo di oppressione e privazione della libertà, legato alle vicende di Silvio Pellico. Questo nome richiama anche un famoso regista che ha rivoluzionato il cinema d'azione e di avventura. La connessione tra i due ambiti si riflette nell'uso simbolico del nome, che evoca storie intense e profonde, sia di sofferenza sia di creatività.

La definizione "Il carcere in cui fu imprigionato Silvio Pellico" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il carcere in cui fu imprigionato Silvio Pellico" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Spielberg:

S Savona P Padova I Imola E Empoli L Livorno B Bologna E Empoli R Roma G Genova

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il carcere in cui fu imprigionato Silvio Pellico" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

