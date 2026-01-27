Tirate a sé

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Tirate a sé' è 'Attratte'.

SOLUZIONE: ATTRATTE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Tirate a sé" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tirate a sé". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Attratte? Quando qualcosa o qualcuno viene richiamato o attirato verso di sé, si parla di una forza o di un'azione che esercita attrazione. Questo termine si applica spesso nel contesto delle forze naturali o delle relazioni, dove un oggetto o una persona viene irresistibilmente portata verso un altro punto. La capacità di attirare può essere naturale o volontaria, e rappresenta un movimento che coinvolge l'attrazione diretta.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Tirate a sé" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tirate a sé" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Attratte:

A Ancona T Torino T Torino R Roma A Ancona T Torino T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tirate a sé" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

