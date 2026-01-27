La terra di Sardanapalo

Home / Soluzioni Cruciverba / La terra di Sardanapalo

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La terra di Sardanapalo' è 'Assiria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ASSIRIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La terra di Sardanapalo" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La terra di Sardanapalo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Assiria? L'Assiria era un antico regno situato nell'area del Medio Oriente, famoso per la sua potenza militare e il suo vasto impero. La sua terra, ricca di città e fortezze, divenne simbolo di dominanza e cultura raffinata. La storia di questa regione si intreccia con le imprese dei sovrani che la governarono, lasciando un patrimonio artistico e archeologico di grande valore. La sua influenza si estese su molte civiltà dell'epoca.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La terra di Sardanapalo nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Assiria

La definizione "La terra di Sardanapalo" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La terra di Sardanapalo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Assiria:

A Ancona S Savona S Savona I Imola R Roma I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La terra di Sardanapalo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Antica regione dell alto fiume TigriRegione storica nella MesopotamiaLa popolarono i SumeriMacchina per movimento terraGrandi distese di terra incoltaUn locale sotto terraRappresenta la TerraLa terra natia