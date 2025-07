Città dell Etiopia che ricorda una sconfitta di Baratieri nei cruciverba: la soluzione è Adua

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Città dell Etiopia che ricorda una sconfitta di Baratieri' è 'Adua'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ADUA

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Adua? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Adua.

Perché la soluzione è Adua? Adua è il nome della città etiope famosa per la battaglia del 1896, che segnò una sconfitta decisiva per l'esercito italiano di Baratieri contro gli etiopi di Menelik II. Questo episodio storico rappresenta un momento di grande orgoglio nazionale in Etiopia, poiché dimostrò la capacità di resistere all'invasione coloniale. Oggi, Adua ricorda quella vittoria etiope e la resistenza contro le potenze straniere.

