La soluzione di 17 lettere per la definizione 'Santo noto per le vivaci prediche in volgare tenute a Firenze nel Quattrocento' è 'Bernardino Da Siena'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BERNARDINO DA SIENA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Santo noto per le vivaci prediche in volgare tenute a Firenze nel Quattrocento" corrisponde a una soluzione formata da 17 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Santo noto per le vivaci prediche in volgare tenute a Firenze nel Quattrocento". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Bernardino Da Siena? Bernardino da Siena era un religioso famoso nel Quattrocento per le sue prediche appassionate e in volgare, rivolte alla popolazione di Firenze. La sua capacità di comunicare con il popolo attraverso discorsi vivaci e comprensibili gli ha guadagnato grande rispetto e ammirazione. Le sue parole spesso spronavano alla fede e alla moralità, lasciando un segno profondo nell'epoca e nella cultura religiosa del tempo.

Se la definizione "Santo noto per le vivaci prediche in volgare tenute a Firenze nel Quattrocento" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Santo noto per le vivaci prediche in volgare tenute a Firenze nel Quattrocento" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 17 lettere della soluzione Bernardino Da Siena:

B Bologna E Empoli R Roma N Napoli A Ancona R Roma D Domodossola I Imola N Napoli O Otranto D Domodossola A Ancona S Savona I Imola E Empoli N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Santo noto per le vivaci prediche in volgare tenute a Firenze nel Quattrocento" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

