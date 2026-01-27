I registi di Padre padrone

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'I registi di Padre padrone' è 'Taviani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TAVIANI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "I registi di Padre padrone" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I registi di Padre padrone". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Taviani? Taviani è il nome di una coppia di registi italiani noti per aver realizzato il film Padre padrone, che affronta tematiche di oppressione familiare e identità. La loro opera si distingue per uno stile intensamente realistico e coinvolgente, spesso ispirato a storie di vita reale. Il loro lavoro ha ottenuto riconoscimenti internazionali, contribuendo a consolidare il cinema italiano nel panorama mondiale.

I registi di Padre padrone nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Taviani

Se la definizione "I registi di Padre padrone" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I registi di Padre padrone" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Taviani:

T Torino A Ancona V Venezia I Imola A Ancona N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I registi di Padre padrone" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

